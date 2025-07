Leipzig: Diomande teurer als gedacht

RB Leipzig greift bei Yan Diomande doch tiefer in die Tasche als angenommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, aktivieren die Sachsen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro für den Flügelspieler von CD Leganés. Trotz bereits absolviertem Medizincheck versuchen mehrere Teams, wie etwa die AS Monaco, den Deal noch zu kapern. Allerdings ist im Fürstentum schon eine Absage des 18-Jährigen reingeflattert.

Beim Brauseklub soll Diomande einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Zwischen RB und Leganés ist dem Bezahlsender zufolge nur noch ein letztes Detail zu klären. Leipzig drückt aufs Gaspedal und möchte den Deal so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen.

Update (13:45 Uhr): Mit Johan Bakayoko ist ein weiterer Offensivmann im Anflug auf Leipzig. Laut ‚Sky‘ fließen für den 22-jährigen Belgier 18 Millionen Euro an die PSV Eindhoven. Durch Bonuszahlungen können weitere vier Millionen hinzukommen. Bakayoko werde einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.