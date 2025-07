RB will sieben Spieler loswerden

Nach den Verpflichtungen von Johan Bakayoko (22/PSV Eindhoven), Yan Diomande (18/CD Leganés), Max Finkgräfe (21/1. FC Köln), Ezechiel Banzuzi (20/OH Leuven), Andrija Maksimovic (18/Roter Stern Belgrad) sowie der erneuten Leihe von Kosta Nedeljkovic (19/Aston Villa) herrscht bei RB Leipzig ein Überangebot.

Ganze 33 Akteure beinhaltet der aktuelle Kader. Bis zum Saisonstart in rund einem Monat wartet also noch einiges an Arbeit auf Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer. Laut dem ‚kicker‘ will man nämlich noch für mindestens sieben Spieler ein Abnehmer finden. Dazu gehören unter anderem André Silva (29), Timo Werner (29) und Eljif Elmas (25), deren Gehaltskosten von insgesamt über 20 Millionen Euro unbedingt eingespart werden sollen.

Werner verhandelt seit einigen Tagen mit den New York Red Bulls, kann sich aber wohl nicht mit den nötigen Gehaltseinbußen anfreunden. Bei Silva war zuletzt eine Rückkehr zu Werder Bremen im Gespräch, für Elmas gibt es Interessenten aus der Serie A.

Xavi gleicht Transferausgaben aus

Am heißesten ist aber zur Stunde die Personalie Xavi Simons (22). Der Offensivmann steht vor dem Wechsel zum FC Chelsea und würde den Sachsen um die 70 Millionen Euro in die Kasse spülen. Für Topstürmer Benjamin Sesko (22), bei dem RB ebenfalls verkaufsbereit ist, hat sich hingegen bisher kein Abnehmer gefunden.