RB: Werner spricht über Xavi-Abgang

RB Leipzigs neuer Trainer Ole Werner erwartet noch einige Spielerabgänge, sieht den Entwicklungen auf dem Transfermarkt jedoch gelassen entgegen. Das erklärt der 37-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr gut aufgestellt und können auf die Dinge reagieren, die vielleicht noch passieren. Am Ende werden wir eine sehr gute Mannschaft haben, da bin ich sehr, sehr optimistisch.“ Ein klarer Wechselkandidat ist Xavi Simons (22), der heftig vom FC Chelsea umworben wird.

„Es gibt vermutlich ganz viele Trainer, die wie auch ich gerne Xavi Simons trainieren wollen. Trotz alledem ist er hier, und wir sind froh, dass er da ist. Aber klar wissen wir, dass in einer Transferperiode immer alles passieren kann“, so Werner. Dementsprechend könne es sein, dass der ehemalige Werder-Coach zukünftig ohne den niederländischen Spielmacher auskommen müssen wird: „Auch bei uns ist es so, wenn Spieler einen gewissen Punkt erreicht haben und Angebote reinkommen, dass man sich damit auseinandersetzen wird. Aber Stand jetzt ist er da. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn das länger so ist.“