RB: Neuer Vertrag für Raum?

Linksverteidiger David Raum (27) schließt eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus bei RB Leipzig nicht aus. „Ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Leipzig“, erklärt der Leistungsträger gegenüber der ‚Sport Bild‘ und verspricht: „Ich fokussiere mich im Moment voll auf die anstehende Saison, will gut durch das Jahr durchkommen. Ich würde niemals flüchten nach so einer Saison wie zuletzt, weil ich das Gefühl habe, dass wir in der Verantwortung sind. Ich habe dann eher den Gedanken: Das müssen wir wiedergutmachen.“

Gleichzeitig will Raum nicht verhehlen, dass er nach der schlechtesten Bundesliga-Saison der RB-Geschichte auch über seine Zukunft nachgedacht hat: „Natürlich macht man sich seine Gedanken und hat immer den höchsten Anspruch an sich selbst. Aber es war sehr schnell klar für mich, dass dieses Jahr etwas entstehen und ich eine wichtige Rolle spielen kann, auf und neben dem Platz. Nächsten Sommer gehe ich dann in mein letztes Vertragsjahr. Deswegen ist diese Saison entscheidend für mich.“