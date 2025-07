Jaeckel verlässt Union

Der 1. FC Union Berlin und Paul Jaeckel gehen endgültig getrennte Wege. Der 26-Jährige schließt sich Preußen Münster an. Im vergangenen Jahr hatte der Innenverteidiger auf Leihbasis für Eintracht Braunschweig gespielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Paul ist für uns eine sehr gute Personalie in der Innenverteidigung, weil er viele Eigenschaften miteinander verbindet: Er fühlt sich mit dem Ball am Fuß wohl und hat einen guten Spielaufbau, bringt aber auch die notwendige Zweikampfhärte und Kopfballstärke mit“, so Geschäftsführer Sport Ole Kittner über den Neuzugang. Vor vier Jahren war Jaeckel von der SpVgg Greuther Fürth nach Köpenick gewechselt, jetzt zieht er weiter.