Neue Schmerzgrenze: Zweites Woltemade-Angebot im Anflug

Ein Angebot über 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni – wohlgemerkt als Ratenzahlung in Aussicht gestellt – traf beim VfB Stuttgart auf taube Ohren. Für diesen Betrag wollen die Schwaben Nick Woltemade (23) definitiv nicht an den FC Bayern abgeben. Damit ist der Drops aber noch nicht gelutscht.

Denn laut ‚Bild‘ gibt es nun einen Vorstandsbeschluss beim VfB. Sollte das nächste Bayern-Angebot die Marke von 65 Millionen Euro übersteigen, werde man diskutieren, ob dies als Grundlage reicht, um einem persönlichen Treffen und konkreten Verhandlungen über einen Transfer zuzustimmen. Bisher wiesen Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Geschäftsführer Alexander Wehrle die Münchner diesbezüglich noch ab.

Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge soll noch in dieser Woche das zweite offizielle Angebot von der Säbener Straße kommen. Ob damit schon die besagte 65-Millionen-Marke überwunden oder zumindest angekratzt wird, bleibt abzuwarten. Es zeichnet sich jedenfalls ab, dass die Bayern bei Woltemade, der bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben hat, nicht locker lassen.