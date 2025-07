Angebot: 75 Millionen für Mbeumo

Die vergangene Saison von Manchester United markierte den Tiefpunkt nach der Ära Sir Alex Ferguson. In der Premier League belegte man lediglich Rang 15, während man sich im Europa League-Finale Tottenham Hotspur geschlagen geben musste, das bis dahin eine chronische Titelallergie hatte. Damit sich ein solches Fiasko nicht wiederholt, soll investiert werden, für Bryan Mbeumo muss United tief in die Tasche greifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Red Devils ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen Euro Boni für den Offensivspieler abgegeben. Zwei vorherige Angebote hatte der FC Brentford bereits abgelehnt. Noch wartet United auf eine Antwort der Bees, der Spieler selbst möchte unbedingt nach Manchester wechseln.

In der vergangenen Saison gehörte der 25-Jährige mit 28 Torbeteiligungen in 38 Premier League-Spielen zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Sein Vertrag in Brentford läuft im kommenden Jahr aus, allerdings hat der Verein die Option, das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr auszudehnen.