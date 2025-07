Mega-Deal durch: Mbeumo hat unterschrieben

Bryan Mbeumo wechselt vom FC Brentford zu Manchester United. Laut Fabrizio Romano hat der Flügelstürmer einen Fünfjahresvertrag plus Option bei den Red Devils unterschrieben. Den Medizincheck absolvierte der trickreiche Linksfuß am heutigen Sonntagmorgen. Die offizielle Verkündung wird in Kürze erfolgen.

United überweist eine Mega-Ablöse in Höhe von umgerechnet 75 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni. Die Red Devils werden den Betrag in vier Raten abstottern. Mbeumo hatte sich mit den United-Bossen schon vor einigen Tagen auf einen Wechsel verständigt und oben genannte Vertragsinhalte abgenickt.