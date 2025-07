Bayern-Kritik wegen Wirtz | Sancho vor Überraschungswechsel?

Carro kritisiert Bayern

Florian Wirtz (22) war das absolute Transferziel des FC Bayern in diesem Sommer. Der Rekordmeister hatte sich intensiv und transparent um die Dienste des Offensivstars bemüht, musste sich am Ende aber dem FC Liverpool geschlagen geben. Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro gefiel das öffentliche Werben der Münchner nicht und sieht darin einen Grund für die Absage. Gegenüber der ‚Welt am Sonntag‘ kritisiert der Bayer-Boss: „Ich sage es mal so: So etwas gehört sich eigentlich nicht. Mich hat es mehr gewundert als gestört, dass sie öffentlich so aggressiv waren. Aber ich glaube, dass es gegenüber Florian und seinen Eltern nicht geholfen hat.“

Die konkrete Anfrage der Bayern bestätigt Carro: „Ja, im Frühjahr. Jan-Christian Dreesen (Bayerns CEO, Anm. d. Red.) hatte sich bei mir gemeldet. Er teilte mir mit, dass er und Karl-Heinz Rummenigge mit uns über Florian Wirtz sprechen wollen. Ich habe gesagt: Wir haben kein Interesse, unseren besten Spieler nach München zu verkaufen.“ Danach habe es allerdings keine Gespräche mehr gegeben, laut Carro sei sich der FCB wohl zu sicher gewesen: „Die Bayern waren anscheinend überzeugt, dass sich Florian für sie entscheiden würde. Ich habe ihnen gesagt: Wir haben da andere Informationen.“ Den Premier League-Wechsel von Wirtz begrüßt der 60-Jährige: „Als Florian und seine Eltern uns erzählten, dass es Liverpool wird, waren wir unter den gegebenen Umständen natürlich nicht traurig. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir einen Transfer ins Ausland bevorzugt haben.“

Überraschender Sancho-Abnehmer?

Die Zukunft von Jadon Sancho (25) ist weiterhin ungewiss. Klar ist: Bei Manchester United spielt der Engländer in den Planungen keine Rolle mehr. Zuletzt wurde der Flügelspieler vor allem mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht, soll sich sogar italienischen Medienberichten zufolge mit den Bianconeri bereits geeinigt haben. Womöglich grätscht Juve jetzt ein Premier League-Klub dazwischen. Laut der ‚Sun‘ plant Nottingham Forest einen Vorstoß bei Sancho.

Demzufolge sei der steinreiche Nottingham-Besitzer Evangelos Marinakis bereit, Sancho einen lukrativen Vertrag anzubieten. Die Tricky Trees sollen den Ex-BVB-Star als idealen Ersatz für Anthony Elanga (23) auserkoren haben, der vor einer Woche für rund 60 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt ist. Elanga war vor zwei Jahren von Manchester United nach Nottingham gekommen und hatte sich dort prächtig entwickelt. Die Forest-Verantwortlichen glauben, dass sie auch Sanchos ins Stocken geratene Karriere wieder ankurbeln und ihn zurück zu seiner Bestform bringen können. Es bleibt abzuwarten, ob Sancho nochmal das Talent zeigen kann, das er während seiner ersten Dortmunder Zeit eindrucksvoll auf den Platz gezaubert hatte.