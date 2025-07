Atlético baggert an Bayern-Kandidat Veiga

In das Werben um Renato Veiga, der zuletzt auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, schaltet sich ein weiterer europäischer Topklub ein. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich Atlético Madrid in Gesprächen mit der Spielerseite. Der 21-Jährige ist noch bis 2031 an den FC Chelsea gebunden.

Die Blues würden Veiga, der in der vergangenen Rückrunde an Juventus Turin verliehen war, gerne verkaufen. In London stellt man sich eine Ablöse im Bereich von rund 35 Millionen Euro vor. Für Atlético wäre der Portugiese eine interessante Personalie. Der ehemalige Augsburger ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Innen- und Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld spielen.