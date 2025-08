Fenerbahce kauft Skriniar

Innenverteidiger Milan Skriniar wechselt fest von Paris St. Germain zu Fenerbahce. Der Slowake unterzeichnet einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse für den 30-Jährigen fließen dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro. Skriniar spielte bereits in der vergangenen Rückrunde leihweise für das Team von Trainer José Mourinho.

Schon im April hatte Skriniar betont, wie wohl er sich in Istanbul fühlt und Spekulationen um einen Verbleib die Tür geöffnet. Sein vorheriger Arbeitgeber PSG hatte ihn im Sommer 2023 ablösefrei von Inter Mailand verpflichtet. In der französischen Hauptstadt kam Skriniar in eineinhalb Jahren auf 37 Einsätze.