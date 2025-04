Fener: Skriniar vor Verbleib?

Milan Skriniar könnte auch über den Sommer hinaus bei Fenerbahce bleiben. Gegenüber ‚Ajansspor‘ sagt der Innenverteidiger: „Ich fühle mich großartig bei Fenerbahce. Ich spiele regelmäßig. Fenerbahce ist meiner Meinung nach ein großer Klub, der auf dem gleichen Niveau wie alle europäischen Top-Teams ist. Und natürlich haben wir einen tollen Trainer.“ Aktuell ist der 77-fache slowakische Nationalspieler noch bis zum kommenden Sommer von Paris St. Germain verliehen, wo der 30-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Sein Berater schließt in einem Gespräch mit ‚Sport24.sk‘ eine Rückkehr von Skriniar nach Paris so gut wie aus und betont, wie wohl sich sein Schützling in der Türkei fühlt. „Ich denke, für Milan Skriniar gibt es keinen Weg mehr, zu PSG zurückzukehren. Zumindest unter diesem Trainer. Er fühlt sich in der Türkei sehr wohl und spielt vor allem regelmäßig.“ Seit seinem Wechsel im Januar kommt der Verteidiger für Fenerbahce wettbewerbsübergreifend auf bislang 15 Pflichtspiele, ist also in der Regel gesetzt.