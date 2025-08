Grimaldo äußert sich zu Transferabsichten

Alejandro Grimaldo lässt seine Zukunft bei Bayer Leverkusen weiter offen. Im Gespräch mit dem ‚Kölner Stadt Anzeiger‘ bekräftigt der 29-Jährige seinen Wunsch, endlich einmal in der Heimat als Profi auflaufen zu dürfen: „Als ich nach Leverkusen kam, habe ich dem Verein meine Ziele ganz klar gesagt. Ich war schon immer ein geradliniger Spieler und jemand, der gerne seine Persönlichkeit einbringt. Mein Ziel ist es, überall mein Bestes zu geben. Für Leverkusen habe ich alles gegeben, aber jeder hat seine Ziele: Ich bin fast 30 Jahre alt und würde gerne in Spanien spielen, in meinem Heimatland.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das müsse jedoch nicht unbedingt bedeuten, dass der Linksverteidiger noch in diesem Sommer seine Koffer packt: „Es könnte nächstes Jahr sein, es könnte in zwei Jahren sein, es könnte sogar in fünf Jahren sein. Vielleicht wird es nie passieren, aber ich bin mir sicher, dass der Verein meine Position versteht. Ich gebe auf dem Platz immer 100 Prozent, und das wird sich nicht ändern. […] Ich bin sehr glücklich im Verein. Es waren zwei ganz besondere Jahre mit Xabi Alonso, mit der Mannschaft, mit Titeln. Jetzt möchte ich mich körperlich vorbereiten und weiter auf meine Ziele hinarbeiten.“