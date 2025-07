Hannovers Plan mit Leopold

Hannover 96 arbeitet an einem längerfristigen Verbleib von Enzo Leopold. Das bestätigt 96-Sportchef Marcus Mann gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben hinterlegt, dass wir gern mit Enzo verlängern möchten.“ Der Vertrag des 25-Jährigen läuft am Saisonende aus. In den vergangenen Monaten kokettierte der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel in die Bundesliga, zu konkreten Verhandlungen kam es dabei jedoch nicht.

Bei den Niedersachsen soll Leopold laut der Boulevardzeitung am morgigen Dienstag zum neuen Mannschaftskapitän ernannt werden – ein weiterer Nachweis für die Wertschätzung, die der Rechtsfuß im Klub genießt. Leopold war 2022 ablösefrei von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg nach Hannover gewechselt und hatte sich beim Zweitligisten auf Anhieb durchgesetzt. Bisher stand der passstarke Achter 86 Mal für die 96er auf dem Feld, erzielte dabei fünf Treffer und bereitete 13 weitere vor.