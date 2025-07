VfB-Chef spricht über Woltemade

Nick Woltemade (23) ist am heutigen Montag beim VfB Stuttgart in die Vorbreitung gestartet. Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ hat Sportvorstand Fabian Wohlgemuth klargestellt, dass sich der wechselwillige Stürmer mustergültig verhält: „Nick ist angekommen, wir sind im Austausch. Die Mitspieler haben ihn mit einem Lächeln empfangen, er ist mit einem Lächeln angekommen. Ich denke schon, dass er sich gefreut hat, wieder hier zu sein. Er macht einen sehr guten Eindruck.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl die Verhandlungen über einen Wechsel zwischen dem VfB und dem FC Bayern auf Eis gelegt wurden, lässt sich Woltemade nicht hängen. „Er hat am Samstag die Fitnesstests absolviert, ist in einem guten Fitnesszustand. Von daher freuen wir uns auf ihn. Das, was in der Öffentlichkeit kolportiert wird, hat manchmal nichts damit zu tun, was im Innenleben stattfindet“, so Wohlgemuth, der erklärt: „Wenn es da Kontakt gegeben hat, dann hat der hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Das wird unkommentiert bleiben.“