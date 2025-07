Transfer wackelt: Xhaka trifft wichtige Entscheidung

Granit Xhaka (32) würde gerne in die Premier League zurückkehren. Mit dem AFC Sunderland ist der Mittelfeldstratege längst auf einen Nenner gekommen, der Aufsteiger lockt mit einem Jahresgehalt von über zehn Millionen Euro.

Doch wie so häufig in den vergangenen Wochen könnte ein Xhaka-Transfer am Go von Bayer Leverkusen scheitern. Weil Sunderland nicht viel mehr als die offerierten zehn Millionen Euro auf den Tisch legen möchte, geht die ‚Bild‘ davon aus, dass wahrscheinlich kein Konsens mehr erzielt werden kann. Schließlich ruft der Werksklub mindestens 20 Millionen auf.

Sollte sich ein Tapetenwechsel erneut zerschlagen – zwischenzeitlich wurde über Einigungen mit dem AC Mailand, Inter Mailand und dem Neom SC spekuliert – bleibt Xhaka wohl final in Leverkusen. Das habe der Schweizer Nationalspieler „den Bayer-Bossen mitgeteilt“.

Erik ten Hag ließ bereits wissen, dass „nicht noch mehr Spieler abgegeben“ werden. Allem Anschein nach bekommt der neue Bayer-Cheftrainer also seinen Willen – und einen hoch motivierten Xhaka?