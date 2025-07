Bayer: Hofmann reagiert auf Wechselgerüchte

Jonas Hofmann hofft nach dem Trainerwechsel bei Bayer Leverkusen auf eine neue Chance. Auf Nachfrage des ‚kicker‘ betont der 33-jährige Offensivspieler, dass er sich aktuell keine Gedanken über einen Wechsel mache: „Das ist richtig, ja.“ In der vergangenen Saison kam Hofmann, der zuletzt beim FC Augsburg im Gespräch war, nur auf 350 Ligaminuten. Kürzlich übte er aufgrund fehlender Kommunikation scharfe Kritik an seinem Ex-Coach Xabi Alonso.

Hofmann erläutert nun: „Wenn man als Spieler das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, irgendetwas nicht harmoniert, sollte man natürlich zum Trainer gehen. Das habe ich auch bei Xabi gemacht. Es war aber auch mal der Fall, dass wir ein paar Wochen gar nicht miteinander gesprochen haben. Ich habe damals den ersten Schritt gemacht und gefragt, was los ist. Danach ist es vielleicht einen Tick besser geworden.“ Nachfolger Erik ten Hag sei derweil „sehr klar in seinen Aussagen, hat auch schon die Gespräche gesucht. Aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, gerade als neuer Trainer. Du musst viel mit den Spielern sprechen, musst sie kennenlernen – nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Mensch. […] Ich finde, das geht in die richtige Richtung.“