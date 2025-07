BVB: Kehl kündigt Verstärkungen an

Mit deutlich über 40 Millionen Euro an Preisgeld tritt Borussia Dortmund die Heimreise von der Klub-WM an. Während sich die Profis endlich in den Urlaub verabschieden, beginnt für Sebastian Kehl die Kaderplanung. Die Verpflichtung von Jobe Bellingham (19) soll nicht die einzige Sommerverstärkung bleiben.

„Es wird vielleicht auf dem Transfermarkt noch ein bisschen was passieren“, kündigte der Sportdirektor nach dem gestrigen 2:3 gegen Real Madrid an und führte aus: „Wir werden sicher noch etwas tun. Wir wollen die Mannschaft besser machen als im vergangenen Jahr.“

Klub-WM erhöht Transferbudget

Am Budget wird es nicht scheitern. Seit gestern steht Jamie Gittens offiziell beim FC Chelsea unter Vertrag, zudem wurde Youssoufa Moukoko an den FC Kopenhagen abgegeben. Von den Transfereinnahmen sollen Kehl 30 bis 40 Millionen Euro für Neuverpflichtung zur Verfügung stehen.

On top kommen noch ein paar Millionen aus den Klub-WM-Einnahmen, wie Kehl bestätigt: „Wir werden mit den Einnahmen, die wir generiert haben, uns Gedanken machen, wie wir es investieren. Insgesamt hat die Gruppe aber gut zueinandergefunden und das ist etwas, das ganz wichtig ist für die kommende Saison.“ Als Wunschspieler Nummer eins gilt Johan Bakayoko (22) von der PSV Eindhoven, die Ablöse wird auf 25 Millionen Euro taxiert.