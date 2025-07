BVB-Flirt vor Premier League-Wechsel

Dan Ndoye, der auch das Interesse von Borussia Dortmund geweckt hat, könnte es nach England ziehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Nottingham Forest ein erstes Angebot für den Flügelspieler beim FC Bologna eingereicht. Dem Bericht zufolge hat der Schweizer dem Wechsel bereits zugestimmt. Nun liegt es an den Klubs, eine Einigung über die Ablöse zu erzielen. An Bologna ist der 24-Jährige noch bis 2027 gebunden.

Nach dem Transfer von Anthony Elanga (23) zu Newcastle United sind die Tricky Trees auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger. Ndoye etablierte sich in den vergangenen zwei Jahren als einer der besten Flügelspieler der Serie A und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 15 Scorerpunkte (neun Tore, sechs Vorlagen) in insgesamt 41 Spielen. Ein Transfer in die Premier League wäre der nächste Karriereschritt für den 22-fachen Nationalspieler.