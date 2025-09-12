Menü Suche
Nottingham verleiht Jota

von Luca Hansen - Quelle: bjk.com.tr
Jota Silva kehrt Nottingham Forest vorerst den Rücken. Wie Besiktas bekanntgibt, wird der Offensivspieler den Rest der Saison auf Leihbasis am Bosporus verbringen. Für den Anschluss besitzen die Adler eine 17 Millionen Euro hohe Kaufoption.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Jota Silva

Bei den Tricky Trees hatte der 26-Jährige keine Perspektive. In den ersten drei Premier League-Spielen kam er lediglich zu einem Kurzeinsatz.

