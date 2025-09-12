Nottingham verleiht Jota

Jota Silva kehrt Nottingham Forest vorerst den Rücken. Wie Besiktas bekanntgibt, wird der Offensivspieler den Rest der Saison auf Leihbasis am Bosporus verbringen. Für den Anschluss besitzen die Adler eine 17 Millionen Euro hohe Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Tricky Trees hatte der 26-Jährige keine Perspektive. In den ersten drei Premier League-Spielen kam er lediglich zu einem Kurzeinsatz.