Neuer Flügelspieler: Arsenal mit Madueke einig

Der FC Arsenal hat sich mit Noni Madueke auf einen Transfer verständigt. Das berichtet Fabrizio Romano. Demzufolge haben sich Klub und Spieler auf alle nötigen Gehaltskennzahlen und einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Die Gunners bereiten nun ein erstes Angebot an den FC Chelsea vor, bei dem der 23-Jährige aktuell noch einen Kontrakt bis 2030 besitzt.

Zwar war der Flügelspieler in der vergangenen Saison regelmäßig für die Blues im Einsatz, gilt dennoch als möglicher Abgangskandidat. Laut der ‚Sun‘ ist Chelsea ab einer Summe im Bereich von 45 bis 55 Millionen Euro gesprächsbereit. Aktuell befindet sich Madueke mit seinem Verein bei der Klub-WM in den USA. Dort trifft Chelsea am Dienstag (21 Uhr) im Halbfinale auf Fluminense.