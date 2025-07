Mainz: Amiri-Zukunft geklärt?

Ab der kommenden Saison soll Nadiem Amiri beim FSV Mainz 05 die prestigeträchtige Rückennummer zehn tragen. „Wir geben ihn nicht ab. Punkt“, stellt Sportvorstand Christian Heidel gegenüber dem ‚kicker‘ unmissverständlich klar und führt aus: „Nadiem sagt doch nicht, ich will die zehn – und geht morgen weg. Er bleibt zu 99,9 Prozent.“

Amiri war vor eineinhalb Jahren für eine Million Euro von Bayer Leverkusen nach Mainz gewechselt und hat sich dort zum absoluten Leistungsträger entwickelt. In der vergangenen Saison war er in 32 Pflichtspielen an 13 Treffern direkt beteiligt.