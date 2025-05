40 Millionen: Villa findet Martínez-Erbe

Aston Villa hat seinen Nachfolger für Weltthorhüter Emiliano Martínez offenbar gefunden. Die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ berichtet, dass die Villans bereits in konkreten Gesprächen mit Lucas Chevalier vom OSC Lille sind und der Spieler gerne nach Birmingham wechseln würde. Die Ablöse liegt demnach bei rund 40 Millionen Euro.

Dass Weltmeister Martínez Aston Villa verlassen möchte, hatte sich bereits bei seinem letzten Spiel im heimischen Villa Park angedeutet, als der 32-Jährige besonders emotional wurde. Sein Management hat den Wechselwunsch an das Management des englischen Erstligisten herangetragen, den Argentinier lockt das große Geld in Saudi-Arabien. Chevalier stammt aus der Jugend der Doggen und überragte dort in dieser Saison auch in der Champions League bei seinen Auftritten.