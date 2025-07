Köln: Martel-Verlängerung unter einer Bedingung

Obwohl Eric Martel ein erstes Angebot zur Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags abgelehnt hat, kann sich der 1. FC Köln Hoffnungen auf einen weiteren Verbleib des Sechsers machen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Der 23-Jährige hatte im Trainingslager des Klubs in Österreich angekündigt, dass er bis zum Winter mit einer Entscheidung warten möchte: „Ich will schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt.“

Wie das Fachmagazin berichtet, ist Martel prinzipiell gerne dazu bereit, dem Klub die Treue zu halten, stellt dafür jedoch die Bedingung auf, dass sich der FC in der Bundesliga etabliert und nicht im Keller feststeckt. Perspektivisch möchte Martel mit Köln aktiven Fußball spielen und zur oberen Tabellenhälfte aufschließen, um persönlich den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können. Sollte Köln unter dem neuen Coach Lukas Kwasniok jedoch eine schwache Saison spielen, droht ein ablösefreier Abgang des U21-Kapitäns der vergangenen Europameisterschaft.