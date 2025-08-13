Menü Suche
Bella-Kotchap vor Leihwechsel?

von Dominik Schneider - Quelle: L'Équipe
Armel Bella-Kotchap (l.) im Spiel gegen Cardiff City @Maxppp

Der FC Nantes hat offenbar ein Auge auf Armel Bella-Kotchap geworfen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, versucht der Ligue 1-Klub, den Innenverteidiger vom FC Southampton auszuleihen und sich gleichzeitig eine Kaufoption zu sichern. Neben den Franzosen zeigen dem Vernehmen nach auch andere Vereine aus ganz Europa Interesse am ehemaligen DFB-Nationalspieler.

In Nantes wäre der 23-Jährige als Nachfolger für Uros Radakovic (31) vorgesehen. Der Serbe könnte schon nach etwas mehr als einem Monat im Verein wieder verkauft werden. Zum 1. Juli war Radakovic ablösefrei von Sivasspor nach Nantes gewechselt, wusste in der Vorbereitung aber nicht zu überzeugen. Vor allem schwerwiegende Defizite bei der Geschwindigkeit sollen die Verantwortlichen dazu veranlasst haben, einen zeitnahen Abschied des Abwehrspielers zu forcieren.

