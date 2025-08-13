Liverpool vor 35-Millionen-Transfer

Der FC Liverpool wird in Kürze den gewünschten Perspektivtransfer für die Defensive eintüten. Laut ‚Sky‘ haben sich die Reds mit dem 18-jährigen Giovanni Leoni auf sämtliche Wechseldetails verständigt. Die Gespräche mit dessen Klub Parma Calcio befinden sich auf der Zielgeraden. Transferjournalist Ben Jacobs zufolge soll der Deal innerhalb der kommenden 24 Stunden abgewickelt werden.

Als Ablöse sind stolze 35 Millionen Euro für das Abwehrtalent im Gespräch. Leoni feierte in der vergangenen Saison bei Parma seinen großen Durchbruch. Der 1,96 Meter große Rechtsfuß kam in 17 Spielen zum Einsatz und gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Bei Liverpool soll der italienische U19-Nationalspieler behutsam an das Team von Trainer Arne Slot herangeführt werden. Mit Marc Guéhi (25) von Crystal Palace will Liverpool noch einen weiteren Innenverteidiger an Bord holen, der statt Leoni als Sofortverstärkung eingeplant ist.