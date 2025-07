Hoffenheim: Neuer Rechtsverteidiger gefunden?

Die TSG Hoffenheim könnte auf der Suche nach einem Ersatz für Valentin Gendrey (25), der mit einem Knöchelbruch lange ausfallen wird, fündig geworden sein. Wie Sacha Tavolieri berichtet, befindet sich der Bundesligist in Gesprächen mit der VV St. Truiden über einen Transfer von Rechtsverteidiger Louis Patris. Angestrebt werde eine Leihe mit Kaufoption.

Der 24-jährige Patris hatte in der vergangenen Saison zunächst auf Leihbasis für St. Truiden gespielt, ehe sein aktueller Klub ihn in diesem Sommer für 1,75 Millionen Euro vom RSC Anderlecht fest verpflichtete. Da die Saison in der belgischen Jupiler Pro League bereits begonnen hat, steht der ehemalige belgische U21-Nationalspieler voll im Saft. Beim Auftaktsieg gegen die KAA Gent (3:1) stand Patris die gesamte Spielzeit auf dem Feld und steuerte eine Vorlage bei.