Menü Suche
Kommentar 4
Offiziell U21-Europameisterschaft

DFB: Mustafi beerbt Gerland

von Dominik Sandler - Quelle: dfb.de
1 min.
Mustafi schaut kritisch @Maxppp

Weltmeister Shkodran Mustafi wird beim DFB künftig eine neue Rolle einnehmen. Wie der Verband mitteilt, beerbt der ehemalige Innenverteidiger Hermann Gerland als Co-Trainer der deutschen U21. Damit wird der 33-Jährige ab sofort eng mit Cheftrainer Antonio Di Salvo und dem zweiten Co-Trainer Ovid Hajou zusammenarbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter
DFB-Nachwuchs
Shkodran Mustafi wird neuer Co-Trainer der #U21 ✅ Der Weltmeister von 2014 komplettiert damit das Trainerteam um Chefcoach Antonio Di Salvo und Co-Trainer Ovid Hajou.

Willkommen in der #U21, Shkodran! 🙌

#U21 #UNSEREZUKUNFT | 📸 Thomas Böcker/DFB, Getty Images
Bei X ansehen

„Nach dem Ausscheiden von Hermann Gerland haben wir uns bewusst für einen jungen Trainer entschieden. Ich freue mich sehr, dass mit Shkodran nicht nur ein guter Typ, sondern auch ein sehr erfolgreicher Ex-Profi zu unserem Trainerteam stößt, der aufgrund seines Alters noch sehr nah an den Spielern dran ist“, so Di Salvo. Mustafi hatte nach seinem Karriereende vor einem Jahr als Co-Trainer die deutsche U17 unterstützt und dort offensichtlich einen bleibenden Eindruck beim DFB hinterlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

U21-Europameisterschaft
Deutschland
Deutschland U21
Shkodran Mustafi

Weitere Infos

U21-Europameisterschaft U21-Europameisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Deutschland U21 Flag Deutschland
Shkodran Mustafi Shkodran Mustafi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert