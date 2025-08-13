DFB: Mustafi beerbt Gerland

Weltmeister Shkodran Mustafi wird beim DFB künftig eine neue Rolle einnehmen. Wie der Verband mitteilt, beerbt der ehemalige Innenverteidiger Hermann Gerland als Co-Trainer der deutschen U21. Damit wird der 33-Jährige ab sofort eng mit Cheftrainer Antonio Di Salvo und dem zweiten Co-Trainer Ovid Hajou zusammenarbeiten.

„Nach dem Ausscheiden von Hermann Gerland haben wir uns bewusst für einen jungen Trainer entschieden. Ich freue mich sehr, dass mit Shkodran nicht nur ein guter Typ, sondern auch ein sehr erfolgreicher Ex-Profi zu unserem Trainerteam stößt, der aufgrund seines Alters noch sehr nah an den Spielern dran ist“, so Di Salvo. Mustafi hatte nach seinem Karriereende vor einem Jahr als Co-Trainer die deutsche U17 unterstützt und dort offensichtlich einen bleibenden Eindruck beim DFB hinterlassen.