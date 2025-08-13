Hoffenheim: Verletzungsschock für Hlozek

Die TSG Hoffenheim muss längerfristig auf Adam Hlozek verzichten. Wie die Kraichgauer bekanntgeben, hat sich der Stürmer einen Kahnbeinbruch im rechten Fuß zugezogen und muss sich einer Operation unterziehen. Die Ausfalldauer ist nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Andreas Schicker bedauert den Ausfall des 23-Jährigen zutiefst: „Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut. Wir stehen alle fest hinter ihm und werden ihn bis zu seiner Rückkehr auf den Platz bestmöglich unterstützen.“