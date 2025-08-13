Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hoffenheim: Verletzungsschock für Hlozek

von Luca Hansen - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Adam Hlozek @Maxppp

Die TSG Hoffenheim muss längerfristig auf Adam Hlozek verzichten. Wie die Kraichgauer bekanntgeben, hat sich der Stürmer einen Kahnbeinbruch im rechten Fuß zugezogen und muss sich einer Operation unterziehen. Die Ausfalldauer ist nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter
TSG Hoffenheim
Wir müssen für unbestimmte Zeit auf Adam Hlozek verzichten. Der Angreifer hat sich im Training einen Bruch des Kahnbeins im rechten Fuß zugezogen. Gute Besserung, Adam 🙏⤵️
Bei X ansehen

Geschäftsführer Andreas Schicker bedauert den Ausfall des 23-Jährigen zutiefst: „Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut. Wir stehen alle fest hinter ihm und werden ihn bis zu seiner Rückkehr auf den Platz bestmöglich unterstützen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Adam Hložek

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Adam Hložek Adam Hložek
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert