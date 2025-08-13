Bundesliga
Werder wochenlang ohne Pieper
Werder Bremen muss einige Wochen ohne Amos Pieper auskommen. Der 27-Jährige wird sich am morgigen Donnerstag einer Operation unterziehen, um sich freie Gelenkkörper in der Hüfte entfernen zu lassen.
Damit verpasst Pieper den Saisonstart im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld (15.08) und das erste Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (23.08). Ob der Innenverteidiger am zweiten Spieltag gegen Bayer Leverkusen (30.08) schon wieder mitwirken kann, ist noch nicht abzusehen.
