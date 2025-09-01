Puerta vor Bayer-Abschied

Bayer Leverkusen steht vor dem Verkauf von Gustavo Puerta. Nach FT-Informationen bewegen sich die Verhandlungen mit Racing Santander auf einen erfolgreichen Abschluss zu. Der Deal befindet sich in den finalen Zügen. Obwohl in den vergangenen Tagen eine Leihe im Raum stand, wird es auf einen permanenten Transfer hinauslaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich hatte der 22-jährige Kolumbianer einen Wechsel zu Hull City abgeschlossen. Die Engländer wurde allerdings mit einer Transfersperre belegt, wodurch die Kaufpflicht nachträglich doch nicht griff. Seit einigen Tagen trainierte Puerta wieder in Leverkusen, nun wird er sich dem spanischen Zweitligisten anschließen.