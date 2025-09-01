Millionen-Ablöse: Köln holt Castro-Montes

Der 1. FC Köln legt am Deadline Day nochmal nach. Der Bundesliga-Aufsteiger verkündet die Verpflichtung von Alessio Castro-Montes (28), der einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro an Union Saint-Gilloise.

Der Rechtsaußen ist der elfte Neuzugang beim FC, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist. „Ich habe mich für den FC entschieden, weil es ein richtig großer, cooler Club mit einer riesigen Fanbase ist. Und es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Deshalb ist das ein super Schritt für mich. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte in allererster Linie dazu beitragen, dass wir in der Bundesliga bleiben“, erklärt Castro-Montes.