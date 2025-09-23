Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bericht: Endspiel für Thioune

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Daniel Thioune ist Fortuna-Trainer @Maxppp

Daniel Thioune darf mit Fortuna Düsseldorf am Samstag (20:30 Uhr) im Topspiel gegen den VfL Bochum nicht verlieren, will er seinen Job als Cheftrainer behalten. Die ‚Bild‘ spricht von einem Endspiel für den angezählten Übungsleiter.

Mit Aufstiegsambitionen waren die Rheinländer in die neue Saison gegangen, finden sich nach dem sechsten Spieltag und einigen durchwachsenen Auftritten aber lediglich auf dem 13. Tabellenrang wieder. Gegen den ebenfalls kriselnden Bundesliga-Absteiger braucht es eine deutliche Leistungssteigerung, um die von allen Parteien eigentlich nicht gewünschte Trennung zu vermeiden.

