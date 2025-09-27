Menü Suche
HSV: Omari hatte mehrere Anfragen

von Luca Hansen - Quelle: FT-Exklusiv
Was tue ich mir hier an, fragt sich Warmed Omari @Maxppp

Warmed Omari hat seinen Wechsel zum Hamburger SV begründet. Im Interview mit FT betont der Innenverteidiger, dass vor allem Trainer Merlin Polzin und die Aussicht auf Spielzeit den Ausschlag gegeben haben: „Ich hatte mit dem Trainer, den Mitarbeitern und dem Sportdirektor von Hamburg gesprochen. Ich konnte ihre Meinung über mich erfahren, darüber, wie sie mich spielen lassen wollten, wie ich mich weiterentwickeln und wieder so viel Spielzeit bekommen sollte, wie ich in den Jahren vor Lyon hatte. Ich war sofort begeistert.“

Neben dem HSV hatten auch andere Vereine bei Omari angeklopft: „Natürlich lagen andere Optionen auf dem Tisch. Aber wirklich konkrete Optionen gab es meiner Meinung nach nicht. Nach den Rückmeldungen meiner Agenten war Hamburg die konkreteste Option. Es gab auch Vereine aus der Ligue 1.“ Der 25-Jährige kam im Sommer für ein Jahr auf Leihbasis von Stade Rennes in den Volkspark. Für den Anschluss besitzen die Rothosen eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro.

