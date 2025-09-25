Menü Suche
Bayers García bestätigt Angebot

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
Aleix García im Trikot von Bayer Leverkusen

Aleix García entschied sich im Sommer trotz einer lukrativen Offerte für einen Verbleib bei Bayer Leverkusen. Im Interview mit der ‚Sport‘ verrät der 28-Jährige den ausschlaggebenden Grund: „Es gab Interesse und einige Gespräche, aber wenn es nicht geklappt hat, dann weil es nicht sein sollte. Für mich ist die Champions League entscheidend: Ich habe hart gearbeitet und dort zu spielen war das Wichtigste. Zu diesem Zeitpunkt standen Leverkusen und die Champions League im Vordergrund. Es war eine interessante Option, aber ich fühle mich wohl, wo ich bin.“

Der interessierte Verein war West Ham United, wie García gegenüber der spanischen Sportzeitung bestätigt. Die Hammers haben sich in der vergangenen Saison allerdings nicht für das internationale Geschäft qualifiziert, sodass der spanische Mittelfeldakteur einen Verbleib bei Bayer bevorzugte. Seine Zukunft bei der Werkself lässt García offen: „Mein Fokus liegt heute auf Leverkusen und darauf, in der Champions League mein Bestes zu geben. Wenn eines Tages ein Angebot kommt, das meine derzeitige Situation wirklich verbessert und mir ermöglicht, mich weiterzuentwickeln, werde ich es in Ruhe prüfen.“

