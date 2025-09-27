Tedesco-Co muss gehen

Fenerbahce zieht nach nur vier Spielen unter der Leitung von Domenico Tedesco personelle Konsequenzen. Laut Transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu muss Tedescos Co-Trainer Gökhan Gönül seine Sachen packen. Gönül hatte wie Tedesco erst vor etwas mehr als zwei Wochen bei Fener angefangen.

Aus vier Pflichtspielen holten die Istanbuler seither einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage. Auch Tedesco selbst steht laut türkischen Medien bereits unter genauer Beobachtung. Angeblich könnte das Ligaspiel gegen Antalyaspor (Sonntag, 19 Uhr) schon über die Zukunft des 40-Jährigen entscheiden.