Bundesliga-Interesse: Bisseck zum Schnäppchenpreis auf dem Markt

Yann Bisseck hat seinen Stammplatz bei Inter Mailand in dieser Saison verloren. Der Innenverteidiger kam lediglich in zwei von acht möglichen Spielen zum Einsatz. Diese Entwicklung könnte den 24-Jährigen dazu veranlassen, im Winter eine Luftveränderung anzustreben.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Bisseck einem Wechsel offen gegenüber, um seine Chance auf eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr zu wahren. Demzufolge könnten sich auch die Nerazzurri mit einem Abschied anfreunden, sofern die Ablöse stimmt.

Das Preisschild für den gebürtigen Kölner, dessen Vertrag noch bis 2029 läuft, taxiert Inter auf gerade einmal 20 bis 25 Millionen Euro. Und das, obwohl die Italiener in der zurückliegenden Transferperiode noch mehrere Angebote im Bereich der 35 Millionen Euro ausschlugen.

Zahlreiche Bewerber

Interesse gibt es laut dem Boulevardblatt vor allem in der Bundesliga und der Premier League. Oliver Glasner und Crystal Palace sollen Bisseck als möglichen Nachfolger für Marc Guéhi (25) ins Visier genommen haben, der seinerseits beim FC Bayern, Real Madrid, Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool gehandelt wird.