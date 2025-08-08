Inter: Millionen-Gefeilsche um Bisseck & Pavard

Inter Mailand wird im Defensivbereich womöglich noch etwas am Kader verändern. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass auch ein Verkauf von Benjamin Pavard möglich sei. Für den 29-jährigen Franzosen wäre dem Bericht zufolge eine Ablöse von 20 bis 25 Millionen Euro nötig. Der 55-fache Nationalspieler steht noch bis 2028 bei den Nerazzurri unter Vertrag.

Den Stammplatz von Pavard würde dann Yann Bisseck (24) einnehmen. Allerdings steht auch beim deutschen Innenverteidiger noch nicht fest, ob er künftig für Inter aufläuft. Angebote über 35 Millionen Euro vom AFC Bournemouth und von Crystal Palace wurden abgelehnt, heißt es weiter. Sollte allerdings ein Premier League-Klub mit einer Offerte die Marke von 40 Millionen Euro übersteigen, wären die Inter-Bosse gezwungen, einen Verkauf in Betracht zu ziehen. Dann wiederum würde man wohl weiter auf Pavard setzen.