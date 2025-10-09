Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

200 Millionen für Espanyol

von Fabian Ley - Quelle: rcdespanyol.com
1 min.
Alan Pace @Maxppp

Espanyol Barcelona geht wie erwartet in einen neuen Besitz über. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, hat die britisch-amerikanische Investmentgruppe Velocity Sports Partners, die vor rund fünf Jahren auch beim FC Burnley übernommen hatte, eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Erstligisten erworben. Laut ‚Sky Sports‘ hat der Deal ein Volumen von bis zu 200 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
RCD Espanyol de Barcelona
✍️ COMUNICADO OFICIAL | El RCD Espanyol inicia una nueva era con Velocity Sports Partners.

✍️ COMUNICAT OFICIAL | L’#RCDE inicia una nova era amb Velocity Sports Partners.
Bei X ansehen

Alan Pace, geschäftsführender Gesellschafter und Burnleys Vorstandsvorsitzender, sieht die Multi-Club-Ownership-Konstellation gelassen: „Es ist keine Frage der Eigentümerschaft, sondern des Managements. Burnley wird Burnley bleiben. Espanyol wird Espanyol bleiben. Jeder Verein wird seine eigene Identität, Führung, Unabhängigkeit und Entscheidungsfindung behalten. Jeder Verein wird von seinem eigenen Team und für seine eigenen Fans geführt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Espanyol
Burnley

Weitere Infos

La Liga La Liga
Espanyol Logo Espanyol Barcelona
Burnley Logo FC Burnley
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert