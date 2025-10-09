200 Millionen für Espanyol

Espanyol Barcelona geht wie erwartet in einen neuen Besitz über. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, hat die britisch-amerikanische Investmentgruppe Velocity Sports Partners, die vor rund fünf Jahren auch beim FC Burnley übernommen hatte, eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Erstligisten erworben. Laut ‚Sky Sports‘ hat der Deal ein Volumen von bis zu 200 Millionen Euro.

Alan Pace, geschäftsführender Gesellschafter und Burnleys Vorstandsvorsitzender, sieht die Multi-Club-Ownership-Konstellation gelassen: „Es ist keine Frage der Eigentümerschaft, sondern des Managements. Burnley wird Burnley bleiben. Espanyol wird Espanyol bleiben. Jeder Verein wird seine eigene Identität, Führung, Unabhängigkeit und Entscheidungsfindung behalten. Jeder Verein wird von seinem eigenen Team und für seine eigenen Fans geführt.“