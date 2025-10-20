Menü Suche
Bundesliga: Die FT-Topelf des 7. Spieltags

Das Topspiel des siebten Spieltags ging an den FC Bayern, in den restlichen Partien gab es am Wochenende reichlich Tore zu bestaunen. Bayer Leverkusen ist in der FT-Topelf doppelt, die TSG Hoffenheim sogar dreifach vertreten.

von Dominik Sandler
Spieler des Spieltags: Harry Kane

Harry Kane ist wie ein guter Wein. Mit fortschreitendem Alter wird der Engländer immer besser und macht sich für den FC Bayern jedes Spiel aufs Neue unentbehrlich. Gegen Borussia Dortmund glänzte der 32-Jährige nicht nur als Torschütze, sondern auch als Ballverteiler und beteiligte sich im Spielaufbau. In der Schlussphase half er zudem in der Defensive aus und sicherte mit starken Grätschen und Zweikämpfen den 2:1-Erfolg.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

  • Union Berlin – Borussia M‘gladbach 3:1
  • FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 3:4
  • RB Leipzig – Hamburger SV 2:1
  • VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 0:3
  • 1.FC Heidenheim – Werder Bremen 2:2
  • 1.FC Köln – FC Augsburg 1:1
  • Bayern München – Borussia Dortmund 2:1
  • SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 2:2
  • FC St. Pauli – TSG Hoffenheim 0:3
