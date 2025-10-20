Bundesliga: Die FT-Topelf des 7. Spieltags

Spieler des Spieltags: Harry Kane

Harry Kane ist wie ein guter Wein. Mit fortschreitendem Alter wird der Engländer immer besser und macht sich für den FC Bayern jedes Spiel aufs Neue unentbehrlich. Gegen Borussia Dortmund glänzte der 32-Jährige nicht nur als Torschütze, sondern auch als Ballverteiler und beteiligte sich im Spielaufbau. In der Schlussphase half er zudem in der Defensive aus und sicherte mit starken Grätschen und Zweikämpfen den 2:1-Erfolg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war eurer Spieler des 7. Spieltags? Harry Kane Angelo Stiller Alejandro Grimaldo Christoph Baumgartner Keiner aus der Liste Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick