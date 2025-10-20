Bundesliga: Die FT-Topelf des 7. Spieltags

Das Topspiel des siebten Spieltags ging an den FC Bayern, in den restlichen Partien gab es am Wochenende reichlich Tore zu bestaunen. Bayer Leverkusen ist in der FT-Topelf doppelt, die TSG Hoffenheim sogar dreifach vertreten.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Harry Kane
Harry Kane ist wie ein guter Wein. Mit fortschreitendem Alter wird der Engländer immer besser und macht sich für den FC Bayern jedes Spiel aufs Neue unentbehrlich. Gegen Borussia Dortmund glänzte der 32-Jährige nicht nur als Torschütze, sondern auch als Ballverteiler und beteiligte sich im Spielaufbau. In der Schlussphase half er zudem in der Defensive aus und sicherte mit starken Grätschen und Zweikämpfen den 2:1-Erfolg.
Unter der Anzeige geht's weiter
Die FT-Topelf
Wer war eurer Spieler des 7. Spieltags?
Bild wird erstellt
Die Ergebnisse im Überblick
- Union Berlin – Borussia M‘gladbach 3:1
- FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 3:4
- RB Leipzig – Hamburger SV 2:1
- VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 0:3
- 1.FC Heidenheim – Werder Bremen 2:2
- 1.FC Köln – FC Augsburg 1:1
- Bayern München – Borussia Dortmund 2:1
- SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 2:2
- FC St. Pauli – TSG Hoffenheim 0:3
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden