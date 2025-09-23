Winter-Gerücht um Vini: Alonso reagiert

Unter Carlo Ancelotti wurde es nicht mal in Erwägung gezogen, dass Vinicius Junior – wenn voll belastbar – nicht über die vollen 90 Minuten für Real Madrid auf dem Rasen stehen könnte. Unter Xabi Alonso hat sich die Situation für den stolzen Brasilianer aber deutlich geändert.

Noch kein einziges Mal spielte Vini unter dem neuen Coach bislang durch und zeigte sich darüber auch öffentlich schon missmutig. Zuletzt sickerte durch: Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus wurden auf Eis gelegt.

In der spanischen Sendung ‚El Chiringuito de Jugones‘, in der auch schonmal die wildesten Gerüchte umhergeschmissen werden, war nun sogar schon die Rede von einem Winter-Abschied von Vini. Diese Option werde allgemein erwogen, hieß es. Wichtig in diesem Kontext: Die staatsfinanzierte Saudi Pro League baggert schon lange und mit absurd hohen Beträgen um Vini.

Alonsos Reaktion

Mit dem Winter-Gerücht um Vini wurde nun auch Alonso konfrontiert. Und der Meistertrainer von Bayer Leverkusen versuchte, die Wogen zu glätten. Gegenüber der versammelten Presse sagte Alonso gestern: „Ich bin mit Vinicius sehr zufrieden, ganz klar. Er muss weiter so hart arbeiten wie bisher, die Saison hat gerade erst begonnen. Ich war selbst Spieler und kenne das Gefühl, wenn man ausgewechselt wird.“

Entscheidend wird nun Alonsos Umgang mit Vini am heutigen Dienstagabend. Um 21:30 Uhr gastiert Real bei UD Levante. Für einen Zwischenfrieden sollte Alonso ernsthaft erwägen, seinen 25-jährigen Superstar zum ersten Mal über die volle Spielzeit auf dem Feld zu lassen. Dass Real auch unter diesen Bedingungen Spiele gewinnen kann, ist durch die Ancelotti-Jahre hinreichend belegt.