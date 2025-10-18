Bitterer Ausfall bei Mainz 05

Mainz 05 muss das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) ohne Nelson Weiper bestreiten. Wie die Rheinhessen mitteilen, fällt der Stürmer mit einem grippalen Infekt aus.

Auf Leverkusener Seite gibt es derweil erfreulich Neuigkeiten. Angreifer Martin Terrier feiert sein Kader-Comeback nach Achillessehnenriss.