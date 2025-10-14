Eintracht: Es riecht nach Batshuayi-Abschied

Das Kapitel Eintracht Frankfurt geht für Michy Batshuayi (32) womöglich zeitnah zu Ende. Wie ‚Sky‘ berichtet, deutet sich ein Abschied des Angreifers im Winter oder aber im kommenden Sommer an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Verein sei mit Batshuayis Mentalität zwar sehr zufrieden, in der laufenden Saison kommt er unter Trainer Dino Toppmöller aber so gut wie gar nicht zum Zug (wettbewerbsübergreifend 63 Einsatzminuten). Sollte der 55-fache belgische Nationalspieler einen Wechsel in Erwägung ziehen, würde ihm Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche entsprechend keine Steine in den Weg legen.

Seine Koffer packen darf vermutlich auch Elye Wahi (22) – vorausgesetzt, ein akzeptables Angebot trudelt für den Franzosen in Frankfurt ein. Die investierten 26 Millionen Euro dürften aber kaum wieder eingespielt werden. Unabhängig davon soll in William Osula (22) ein neuer Goalgetter an den Main gelotst werden.