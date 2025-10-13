Neuer Job für Pacult

Peter Pacult steht unmittelbar vor einem Engagement als Trainer beim Wolfsberger AC. Pacult, der bis vor sechs Monaten noch Trainer bei Austria Klagenfurt war, soll laut ‚Krone‘ das Amt von Didi Kühbauer übernehmen, welcher vor vier Tagen überraschenderweise zum Ligarivalen LASK wechselte.

Pacult ist in Deutschland als Stürmer und Trainer von 1860 München bekannt und trainierte zudem zweimal Dynamo Dresden. Der WAC steht aktuell auf einem starken zweiten Tabellenplatz in der österreichischen Bundesliga (fünf Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen). Der 65-Jährige soll das Team nun in der Erfolgsspur halten.