Menü Suche
Kommentar
Liga Portugal Bwin

Karrieresprung für Arrey-Mbi?

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Bright Arrey-Mbi im Dress von SC Braga @Maxppp

Bright Arrey-Mbi könnte nach seinen überzeugenden Auftritten für die deutsche U21 bei der EM im Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Laut ‚Sky‘ verhandelt Premier League-Klub West Ham United schon seit Tagen über eine Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers. Es sei allerdings fraglich, ob ein Transfer zustande kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arrey-Mbi war vor einem Jahr für 6,2 Millionen Euro von Hannnover 96 zum SC Braga gewechselt. Beim portugiesischen Erstligisten besitzt der robuste Linksfuß noch einen Vertrag bis 2029. Ausgebildet wurde Arrey-Mbi beim FC Bayern, für den er einmal im Profiteam auflaufen durfte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Premier League
Braga
West Ham
Bright Arrey-Mbi

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Premier League Premier League
Braga Logo Sporting Braga
West Ham Logo West Ham United
Bright Arrey-Mbi Bright Arrey-Mbi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert