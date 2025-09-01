Karrieresprung für Arrey-Mbi?

Bright Arrey-Mbi könnte nach seinen überzeugenden Auftritten für die deutsche U21 bei der EM im Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Laut ‚Sky‘ verhandelt Premier League-Klub West Ham United schon seit Tagen über eine Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers. Es sei allerdings fraglich, ob ein Transfer zustande kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arrey-Mbi war vor einem Jahr für 6,2 Millionen Euro von Hannnover 96 zum SC Braga gewechselt. Beim portugiesischen Erstligisten besitzt der robuste Linksfuß noch einen Vertrag bis 2029. Ausgebildet wurde Arrey-Mbi beim FC Bayern, für den er einmal im Profiteam auflaufen durfte.