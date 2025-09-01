United verhandelt mit Sancho-Abnehmer

Dass Jadon Sancho (25) nach seiner Rückkehr ins Old Trafford keine Zukunft bei Manchester United hat, stand von Anfang an fest. Richtig konkret wurde ein Wechsel im Laufe des Transfersommers dennoch nicht. Aston Villa könnte jetzt der gesuchte Ausweg sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, werden am heutigen Deadline Day die Verhandlungen zwischen United und dem Klub aus Birmingham fortgesetzt. Emiliano Martínez (32) könnte den entgegengesetzten Weg einschlagen, der Transfer des Weltmeister-Keepers soll zwar parallel in den Gesprächen verhandelt werden, ist aber ausdrücklich losgelöst von einem etwaigen Sancho-Deal.

Sancho, der die vergangene Saison leihweise beim FC Chelsea verbrachte, steht noch bis zum kommenden Sommer in Manchester unter Vertrag. Trainer Rúben Amorim stellte aber von Anfang klar, dass er nicht mit dem Leih-Rückkehrer plant. Sollte sich der Wechsel zu Villa zerschlagen, bleiben Sancho wohl nur noch Optionen außerhalb von Europa.