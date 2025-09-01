Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

HSV gibt Stange ab

von David Hamza - Quelle: Sky
Otto Stange im HSV-Trikot @Maxppp

Otto Stange soll Spielpraxis in der zweiten Liga sammeln. Nach Informationen von ‚Sky‘ verleiht der Hamburger SV das 18-jährige Offensivjuwel an die SV Elversberg. Seinen Vertrag beim HSV verlängerte Stange zuvor bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche U18-Nationalspieler läuft seit 2022 mit der Raute auf der Brust auf. Für die Profis der Rothosen bestritt Stange bislang 16 Pflichtspiele, zwei davon in der neuen Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Hamburg
Elversberg
Otto Emerson Stange

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Elversberg Logo SV Elversberg
Otto Emerson Stange Otto Emerson Stange
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert