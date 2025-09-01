2. Bundesliga
HSV gibt Stange ab
Otto Stange soll Spielpraxis in der zweiten Liga sammeln. Nach Informationen von ‚Sky‘ verleiht der Hamburger SV das 18-jährige Offensivjuwel an die SV Elversberg. Seinen Vertrag beim HSV verlängerte Stange zuvor bis 2028.
Der deutsche U18-Nationalspieler läuft seit 2022 mit der Raute auf der Brust auf. Für die Profis der Rothosen bestritt Stange bislang 16 Pflichtspiele, zwei davon in der neuen Saison.
