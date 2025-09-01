Rekordtransfer: Fulham verpflichtet Kevin

Der FC Fulham pulverisiert kurz vor Ende des Transferfensters den klubinternen Ablöse-Rekord. Wie die Cottagers offiziell vermelden, unterschreibt Kevin einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach überweisen die Londoner 40 Millionen plus Boni an Shaktar Donetsk. Zudem sichern sich die Ukrainer eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Damit avanciert der 22-jährige Flügelspieler zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Bislang hatte diesen Status Emile Smith Rowe (25) inne, der vergangene Saison für 32 Millionen vom FC Arsenal zu Fulham gewechselt war. „Ich bin glücklich, in der größten Liga der Welt zu spielen, und das bei einem so großen Verein“, sagte Kevin, „ich fühle mich sehr geschmeichelt für alles, was in meinem Leben passiert, und ich hoffe, in dieser Saison viele Tore zu schießen und hier bei Fulham großartige Arbeit zu leisten.“