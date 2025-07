HSV bei Stankovic im Rennen?

Der Hamburger SV blickt bei der Suche nach Verstärkung für das defensive Mittelfeld auch zu Inter Mailand. Laut Gianluigi Longari bekundet der Bundesliga-Aufsteiger Interesse an Talent Aleksandar Stankovic. Ob die Hanseaten realistische Chancen haben, ist offen. Der 19-Jährige soll vor einem Wechsel zum FC Brügge stehen, dem italienischen Journalisten zufolge haben Inter und Brügge allerdings trotz anderslautender Berichte noch keine finale Einigung erzielt.

Für Stankovic steht derzeit eine Ablöse von acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni im Raum. Der serbische U21-Nationalspieler wurde zuletzt auch mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison war der Sohn von Inter-Klublegende Dejan Stankovic an den FC Luzern verliehen und avancierte dort zum Stammspieler. Womöglich hofft der HSV auf eine Leihe des Rechtsfußes, der im Vergleich zum kürzlich verpflichteten Nicolás Capaldo (26/RB Salzburg) defensiver ausgerichtet ist.