Bundesliga-Flirt Stankovic vom Markt

Aleksandar Stankovic wird in der kommenden Saison in Belgien spielen. Sascha Tavolieri berichtet, dass es eine Einigung zwischen Inter Mailand und dem FC Brügge gibt. Demnach werden für den defensiven Mittelfeldspieler acht Millionen Euro Ablöse plus zwei Millionen an Boni fällig. Zudem sichert sich Inter eine Rückkaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro. An die Nerazzurri ist der serbische U21-Nationalspieler bis 2028 gebunden.

In den vergangenen Wochen wurde der Sohn von Inter-Klublegende Dejan Stankovic auch mit einem Transfer in die Bundesliga in Verbindung gebracht – der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg bekundeten ihr Interesse. In der vergangenen Saison war Stankovic an den FC Luzern verliehen, dort avancierte der Rechtsfuß zum absoluten Stammspieler und kam auf 38 Einsätze in der Schweizer Super League. Beim belgischen Vizemeister erwartet den 19-Jährigen nun ein neues Kapitel.